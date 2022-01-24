Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иностранная компания задолжала российским морякам 3,3 тысячи долларов

Прокуратура: иностранная компания должна приморским морякам судна Pacific Ray $ 3,3 тыс.

Фото: Pixabay

Иностранная компания «Нортвест Шип Мэнеджмэнт Лтд» задолжала российским морякам из Приморья, работавшим на судне Pacific Ray, 3,3 тысячи долларов (254 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Работники обратились в Находкинскую транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату зарплаты. В настоящее время ведомство через суд добивается погашения долга.

Материалы по теме:
Законы, тарифы и пенсии. Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
Законы, тарифы и пенсии.Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
1 февраля
Коронный прием. Как правительство Мишустина два года борется с коронавирусом, бюрократией и бедностью?
Коронный прием.Как правительство Мишустина два года борется с коронавирусом, бюрократией и бедностью?
21 января

Проверка выяснила, что моряки заключили контракты с иностранным работодателем о найме на судно Pacific Ray под флагом Доминиканской республики, однако обещанные деньги им выплачены не были.

Транспортный прокурор направил иск о взыскании во Фрунзенский районный суд Владивостока, в настоящее время заявление находится на рассмотрении.

Как сообщает РИА Новости, судно пока не задержано до погашения задолженности, оно находится в морском порту Владивостока.

Ранее в декабре пограничная служба Польши задержала российское торговое судно «Руслана» в Балтийском море. Экипаж не отвечал на вызовы служб, а судно чуть не село на мель. По информации пограничников, сухогруз нарушил маршрут, двигаясь близко к берегу.

Генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль, Алексей Суровцев заявил, что моряки находились в нетрезвом состоянии. Капитан сухогруза Виталий Васильев, в свою очередь, рассказал, что алкотестер польских пограничников, которые задержали судно, был неисправен. По этой причине все обвинения в пьянстве, представленные польской стороной, несправедливы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ряд россиян обяжут заплатить налог по вкладам
Двое подростков сознались тройном убийства в Омской области
Москва стала самым успешным регионом России
Бориса Джонсона сочли ходячим мертвецом из-за скандала с вечеринками
США задумали ужесточить экспорт в Россию из-за Украины
ФСБ оказалась против запрета криптовалют
Тренер назвал армейский способ уснуть за две минуты
Иностранная компания задолжала российским морякам 3,3 тысячи долларов
Названы сроки летных испытаний ударного российского беспилотника «Охотник»
Иммунолог спрогнозировал скорое завершение пандемии COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter