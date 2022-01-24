Иностранная компания задолжала российским морякам 3,3 тысячи долларов

Иностранная компания «Нортвест Шип Мэнеджмэнт Лтд» задолжала российским морякам из Приморья, работавшим на судне Pacific Ray, 3,3 тысячи долларов (254 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Работники обратились в Находкинскую транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату зарплаты. В настоящее время ведомство через суд добивается погашения долга.

Проверка выяснила, что моряки заключили контракты с иностранным работодателем о найме на судно Pacific Ray под флагом Доминиканской республики, однако обещанные деньги им выплачены не были.

Транспортный прокурор направил иск о взыскании во Фрунзенский районный суд Владивостока, в настоящее время заявление находится на рассмотрении.

Как сообщает РИА Новости, судно пока не задержано до погашения задолженности, оно находится в морском порту Владивостока.

Ранее в декабре пограничная служба Польши задержала российское торговое судно «Руслана» в Балтийском море. Экипаж не отвечал на вызовы служб, а судно чуть не село на мель. По информации пограничников, сухогруз нарушил маршрут, двигаясь близко к берегу.

Генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль, Алексей Суровцев заявил, что моряки находились в нетрезвом состоянии. Капитан сухогруза Виталий Васильев, в свою очередь, рассказал, что алкотестер польских пограничников, которые задержали судно, был неисправен. По этой причине все обвинения в пьянстве, представленные польской стороной, несправедливы.

