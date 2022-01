Американский гигант решил потратить сотни миллиардов на летающее такси

Американская компания Boeing пообещала инвестировать 450 миллионов долларов в дочернюю компанию Wisk и потратить сотни миллиардов на поддержку разработки беспилотных летающих такси. Об этом сообщает Reuters.

Компания планирует разработать беспилотные летающие такси, перепрыгнув через поколение пилотируемых самолетов eVTOL (electric vertical take off and landing), которые разрабатываются многими независимыми стартапами и некоторыми аэрокосмическими группами. eVTOL — это самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. Такие самолеты легче эксплуатировать, а для управления не нужны лицензированные пилоты. На данный момент есть своего рода мини-прототип eVTOL — квадрокоптер.

«Мы считаем, что большое стратегическое преимущество Wisk состоит в том, чтобы перейти сразу к беспилотному самолету, внедряя эти принципы на каждом уровне проектирования и разработки», — заявил генеральный директор Boeing Марк Аллен.

Это решение предусматривает более позднее введение в эксплуатацию автономных самолетов. Большинство конкурентов планируют запустить самолеты eVTOL в 2024 году. Boeing отказался назвать точную дату. По словам источников, компания собирается получить разрешение на эксплуатацию в 2028 году. В Boeing заявили, что это будет первый автономный пассажирский автомобиль, сертифицированный в США.

О создании беспилотных такси также заявили в России. Компания, специализирующаяся на дронах-беспилитниках «Ховер» уже в этом году должна представить серийную версию дрона-такси. Стоимость полета на таком такси в будущем может составить около 20 рублей за километр.