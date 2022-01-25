В Госдуме задумались о жестком регулировании криптовалют

В ближайшие месяцы на рассмотрение рабочей группы Госдумы по легализации майнинга будут внесены поправки в закон «О цифровых активах», сообщил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру». Предложенные изменения будут направлены на жесткое регулирование криптовалют, отметил депутат.

В отличие от Центробанка, который выразил свою позицию по цифровым активам в недавнем докладе, в Госдуме задумались над тем, чтобы вся деятельность россиян, связанная с криптовалютой, происходила внутри отечественной банковской системы. Кроме того, по мнению депутатов, необходимо определить четкий круг субъектов, который имеют право совершать операции с криптовалютой. Среди них — банки, криптообменники и биржи со специальной лицензией, а также иностранные биржи, которые будут регистрироваться на территории России.

Поправки также предполагают, что будет организован обмен информацией между зарубежными криптобиржами и Центробанком и уполномоченными банками. Главной задачей для всех участников рынка будет проверка криптовалют на предмет причастности к нелегальной деятельности. Луговой напомнил, что операции с цифровыми валютами уже давно не являются анонимными, и существуют специальные сервисы по оценке риска криптокошельков.

Луговой негативно оценил предложения ЦБ по запрету криптовалют. По его мнению, они не способствуют безопасности российских пользователей. Если регулятору удастся «силой выгнать» отрасль «из серой зоны в черную», начнут происходить по-настоящему громкие преступления в сети блокчейн, подчеркнул Луговой. Он добавил, что все участники рабочей группы Госдумы по легализации майнинга выступают за регулирование, а не за запрет криптовалют, а позиция ЦБ не является решающей в определении судьбы цифровых активов в России. «Не Центральному банку решать, что разрешать, что запрещать, — для этого есть исполнительные органы власти (президент и правительство), для этого есть Госдума», — отметил депутат.

Против полного запрета цифровых валют выступило и Министерство финансов. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что гораздо разумнее будет легализовать отрасль. По его словам, российские власти не могут позволить себе запрет на проведение операций и майнинг криптовалют, поскольку это будет означать отставание страны в высокотехнологичной отрасли.