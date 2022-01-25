В Киеве заявили о нескольких кандидатах в «пророссийские лидеры»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о наличии нескольких кандидатов в «пророссийские лидеры» республики. Об это сообщает BBC.

Данилов прокомментировал сообщение британской разведки, что Москва хочет посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера» и рассматривает в качестве кандидата экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева. По его словам, в Киеве четко осознают, «что такое пятая колонна».

«Для кого это сенсация? Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка, четко знаем фамилии, имена, отчества этих людей», — заявил Данилов.

Ранее МИД России призвал Великобританию прекратить провокационную деятельность. «Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Сам Мураев сказал, что с 2018 года находится под российскими санкциями. «Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину», — добавил он.