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Заявление президента Хорватии разочаровало Украину

МИД Украины потребовал опровержений слов президента Хорватии Милановича о членстве в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировал на заявление президента Хорватии Зорана Милановича по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с Россией. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в министерство была приглашена посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой было выражено глубокое разочарование словами Милановича, а также до ее сведения была доведена позиция Киева об их неприемлемости. «Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», — указали в МИД страны.

Ранее 25 января Зоран Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе в случае конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что именно альянс наращивает свое присутствие в регионе. Политик назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира», и заявил, что ей не место в НАТО. Миланович выразил уверенность, что Хорватии не стоит принимать участие в конфликте между Москвой и Киевом.

После этого Милановича на Украине признали пособником «российских захватчиков», участником «спецопераций Кремля» и внесли в реестр сайта «Миротворец».

Марина Совина
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