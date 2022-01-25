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Туристов в Таиланде предостерегли от одного действия из-за угрозы тюрьмы

Глава Туристического управления Таиланда: сбежавшим с карантина туристам грозит тюрьма

Фото: Adisorn Chabsungnoen / globallookpress.com

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн предостерег путешественников от одного действия в отелях из-за угрозы тюрьмы. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Эксперт заявил, что туристов, решивших избежать карантина в случае заражения коронавирусом, могут заключить под стражу. Супасорн также напомнил, что отдыхающие должны оплачивать карантин за свой счет, если эти расходы не включены в страховку. При отказе путешественники предстанут перед судом.

Ранее в январе россиянам разъяснили новые правила посещения Таиланда по туристической программе Test & Go. Привитым «Спутником V» россиянам потребуется сертификат о полной вакцинации или подтверждение перенесенного коронавируса — в этом случае нужно получить хотя бы одну дозу одобренного в Таиланде препарата.

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Мария Гейн
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