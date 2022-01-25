На Украине раскрыли тактику Зеленского по удержанию власти

Украинский политолог Вадим Карасев уверен, что президенту страны Владимиру Зеленскому выгодно балансировать между войной и миром. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

По словам Карасева, обострение военного конфликта может привести к тому, что верх будут брать «партия войны» и радикальные силы, а реализация Минских соглашений создаст много точек внутренних конфликтов.

Политолог раскрыл тактику президента, благодаря которой он пытается удержать власть. «У Зеленского лучшая стратегия — это лавировать и балансировать между войной и миром, что-то делать или обещать по вопросам реализации Минских соглашений, но не слишком быстро реагировать на возможное ухудшение военной обстановки на границе с Россией. Просто иногда не замечать [ее ухудшение], либо, если такая активность есть, публично это отрицать», — сказал Карасев.

Ранее Зеленский призвал граждан не паниковать из-за возможного вторжения России на Украину. По его словам, угроза войны с РФ — это «украинская реальность» уже как восемь лет.

При этом глава государства в интервью газете The Washington Post рассказал о стратегии нападения России: по его мнению, Москва может захватить Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.