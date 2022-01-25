Кремль высказался по поводу действий США в отношении Украины

Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. Об этом во вторник, 25 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

18 января спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказал мнение о том, что НАТО стремится оккупировать Украину и ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить в Европу 8,5 тысяч военных США в Европу в случае обострения конфликта вокруг Украины. Он также заявил, что Вашингтон пытается выявить предпосылки неминуемой эскалации, но на данный момент их не видят.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в свою очередь, считает, что в последние недели Белый дом «искренне и неуклонно» выбирал путь дипломатии и диалога в вопросе ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены и дальше придерживаться данной политики, однако власти готовы к любому развитию событий.