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Автобус врезался в дом в Лондоне

На северо-востоке Лондона двухэтажный автобус врезался в здание

Фото: Toby Melville / Reuters

Двухэтажный автобус врезался в здание на северо-востоке Лондона, пишет городская служба скорой помощи в Twitter.

По данным местных СМИ, инцидент произошел около 8.20 по местному времени (11.20 мск) на Селвин-авеню. На фотографиях, опубликованных с места событий, видно, что машина врезалась в магазин на первом этаже жилого дома. Причина аварии пока не известна.

Число пострадавших не сообщается, однако известно, что медики уже оказывают первую помощь раненым.

В результате аварии водитель автобуса оказался зажат между частями автомобиля, пожарные вытаскивали его с помощью специального оборудования. После водителя отвезли в больницу.

Сейчас на месте происшествия действуют спасатели и полицейские. Первые уже убедились в том, что никому из пострадавших не угрожает опасность.

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Елизавета Наумова
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