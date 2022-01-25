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Жириновский рассказал об угрожающей России изнутри «мафии»

Жириновский: в России действует собачья мафия, преследующая цель уничтожения народа

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России угрожает «собачья мафия», преследующая скрытую цель уничтожения российского народа. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дума ТВ».

Политик добавил, что мафия транслирует рекламу собачьего корма. Таким образом он отреагировал на инцидент в Забайкальском крае, где бродячие собаки загрызли семилетнего ребенка.

Жириновский предложил направить весь бюджет на корм для собак и приюты или «спустить» полномочия по регулированию численности бездомных животных на местный или региональный уровень, чтобы прокуроры решали, что делать с собаками.

«Действующее законодательство, предполагающее отлов, чипирование и стерилизацию бродячих животных, а затем возвращение в среду обитания, неэффективно», — отметил лидер ЛДПР.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». Кроме того, следует разобраться, откуда у них деньги на деятельность, уточнил он.

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Юлия Ямпольская
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