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Meta создала самый мощный суперкомпьютер

Meta изобрела суперкомпьютер, который будет самым мощным к концу 2022 года

Фото: Meta

Meta объявила о создании суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC), работающего на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В заявлении главы компании Марка Цукерберга говорится, что изобретенный специалистами Meta RSC является одним из самых мощных суперкомпьютером в мире. В корпорации пообещали, что после доработки компьютер окажется самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.

«RSC поможет исследователям ИИ Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, изображения и видео вместе», — говорится в сообщении. По словам инженеров, суперкомпьютер поможет в разработке технологий для создания метавселенной.

«С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели, использующие мультимодальные сигналы, чтобы определять, являются ли действие, звук или изображение вредными или безопасными», — отметили разработчки оборудования.

Компания Facebook объявила о переименовании в Meta в конце 2021 года. В ноябре корпорация продемонстрировала прототип перчатки для работы в виртуальной реальности, которая может имитировать прикосновение пользователя к различным предметам.

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Андрей Ставицкий
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