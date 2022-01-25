На Украине похвалили большинство стран за отказ вывозить своих дипломатов

Отказ большинства стран и международных организаций от эвакуации своих дипломатов с территории Украины — это проявление солидарности с ее народом и трезвая оценка сложившейся ситуации на границах с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел республики, которое было опубликовано на сайте ведомства.

По словам дипломатов, несмотря на сообщения отдельных СМИ, пока только четыре страны — США, Великобритания, Австралия и Германия — приняли решение о вывозе части своих представителей или членов их семей. Остальные 125 государств и международных организаций, которые представлены в республике, в том числе НАТО, ООН и ОБСЕ, отказались эвакуировать сотрудников.

«Сейчас очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства», — отметили в МИД, похвалив оставившие дипломатов страны.

В Киеве подчеркнули, что пока не видят «достаточных причин» эвакуировать иностранный дипломатический персонал, однако от критики в сторону Вашингтона, Лондона, Канберры и Берлина отказались. «Сила Украины и ее партнеров заключается в единстве», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал преждевременным решение США начать эвакуацию семей своих дипломатов на фоне обострения ситуации на границах с Россией. «Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — заверил он.

