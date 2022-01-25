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В НАТО рассказали о неготовности посылать войска на Украину

Премьер Джонсон: страны НАТО не готовы посылать свои войска на Украину
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Jessica Taylor / Reuters

Ни одна из стран НАТО не готова посылать свои войска на Украину, поскольку это государство не входит в состав альянса. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

«Я должен сказать, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент для противостояния российской агрессии», — заявил глава британского правительства, выступая на заседании парламента Великобритании.

Ранее Джонсон заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, Британия готова учесть любые оправданные обеспокоенности российской стороны посредством дипломатии. Глава правительства в очередной раз предупредил, что «без колебаний введет более жесткие санкции против России».

Ранее Джонсон предрек России «новую Чечню» в случае вторжения на Украину. Премьер уверен, что вторжение станет «болезненным, жестоким и кровавым делом». Однако он отметил, что «вторжения еще можно избежать», если «возобладает здравый смысл».

Николай Чигасов
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