В НАТО рассказали о неготовности посылать войска на Украину

Ни одна из стран НАТО не готова посылать свои войска на Украину, поскольку это государство не входит в состав альянса. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

«Я должен сказать, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент для противостояния российской агрессии», — заявил глава британского правительства, выступая на заседании парламента Великобритании.

Ранее Джонсон заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, Британия готова учесть любые оправданные обеспокоенности российской стороны посредством дипломатии. Глава правительства в очередной раз предупредил, что «без колебаний введет более жесткие санкции против России».

Ранее Джонсон предрек России «новую Чечню» в случае вторжения на Украину. Премьер уверен, что вторжение станет «болезненным, жестоким и кровавым делом». Однако он отметил, что «вторжения еще можно избежать», если «возобладает здравый смысл».