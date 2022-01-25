США проинформировали Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга с журналистами. Трансляция ведется на странице ведомства в Twitter.

По словам Прайса, в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении российских предложений в сфере безопасности. «Мы не только проинформировали их​​​... но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет», — заявил он.

При этом представитель Госдепа отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, «не удивит Москву». «Ответ еще не был передан Москве​​​. Но как только он будет отправлен, мы уведомим», — сообщил Прайс.

Ожидается, что американская сторона предоставит ответ в письменном виде на этой неделе параллельно с НАТО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила отказ США публиковать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. По ее словам, документы такого рода являются частью переговоров и их обычно не обнародуют.