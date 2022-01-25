США проинформировали Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности
США проинформировали Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга с журналистами. Трансляция ведется на странице ведомства в Twitter.
По словам Прайса, в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении российских предложений в сфере безопасности. «Мы не только проинформировали их... но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет», — заявил он.
При этом представитель Госдепа отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, «не удивит Москву». «Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы уведомим», — сообщил Прайс.
Ожидается, что американская сторона предоставит ответ в письменном виде на этой неделе параллельно с НАТО.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила отказ США публиковать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. По ее словам, документы такого рода являются частью переговоров и их обычно не обнародуют.