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Дерматолог раскрыла способ избавиться от запаха подмышек без дезодоранта

Дерматолог Мариса Гаршик: гликолевая кислота эффективно борется с неприятным запахом пота

Кадр: @4complexion / TikTok

Дерматолог и основательница бренда косметики по уходу за кожей Herbal Face Food раскрыла способ избавиться от запаха подмышек без дезодоранта. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Мариса Гаршик (Marisa Garshick) заверила, что существует гораздо более эффективное средство для избавления от запаха пота, которое, в отличие от обычных дезодорантов, не закупоривает поры.

Эксперт порекомендовала использовать тонер с гликолевой кислотой. По ее словам, обычно упомянутое средство используется для осветления цвета лица, однако оно также эффективно при борьбе с неприятным запахом.

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«Дело в том, что гликолевая кислота не блокирует пот, как это делают обычные дезодоранты. Она снижает pH кожи, тем самым останавливая активное размножение бактерий, вызывающих неприятный запах», — объяснила Гаршик. Для достижения наилучшего результата дерматолог посоветовала наносить средство один или два раза в день на чистую сухую кожу подмышек.

Ролик эксперта стал вирусным и набрал 1,3 миллиона просмотров и 55,2 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили женщину за лайфхак. «Спасибо большое! Благодаря вашему видео мои подмышки совсем не пахнут!», «Это правда! Я пользовалась гликолевой кислотой каждый день, но теперь мне достаточно лишь двух раз в неделю! Это просто чудо!», «Браво, доктор! Это лучший лайфхак в моей жизни», — писали они.

В декабре блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек. Милли Маклэй (Millie Mclay) разместила ролик, на котором объяснила последовательность действий для безопасного и эффективного удаления нежелательных волосков в области подмышек. Она достала новый бритвенный станок и посоветовала провести им несколько раз по росту волос и из стороны в сторону против роста волос, повторяя круговые движения.

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Таисия Косинцева
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