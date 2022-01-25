Генпрокуратура утвердила обвинение зарезавшему школьницу подполковнику полиции

Генпрокуратура России утвердила обвинение подполковнику полиции, который сбил и зарезал школьницу. Уголовное дело направлено в Самарский областной суд. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемому может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Ранее Следственный комитет России сообщал, что расследование дела завершено и обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы бывший подполковник Антон Безчетвертев предстанет перед судом.

По данным следствия, убийство произошло 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава. Полицейский возвращался с рыбалки на автомобиле Toyota и случайно сбил девочку. Он решил, что сможет скрыть факт ДТП, и добил школьницу пятью ударами ножом.

После этого подполковник скрылся с места преступления. Его задержали по горячим следам. Вскоре после случившегося Безчетвертева уволили из органов внутренних дел.

