Российские войска провели учения в Приднестровье

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье провела учения по боевой готовности. Об этом 25 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«В рамках занятий были отработаны действия при получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка боевых машин и выдвижению в районы сосредоточения, где, в свою очередь, основное внимание уделялось вопросам маскировки, оборудования огневых позиций и подготовки техники к маршу», — рассказали в пресс-службе.

Мероприятие носило плановый характер, в нем было задействовано около 100 единиц военной техники, подчеркнули в ЗВО

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон учитывает возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья. Президент Молдавии Майя Санду не увидела новых причин для беспокойства из-за российских войск в непризнанной республике.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк сказал, что это может произойти 20 февраля, когда закончатся Олимпийские игры в Пекине и российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022».

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом готовят собственные военные провокации.