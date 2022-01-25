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Раскрыто число пострадавших во время акции протеста у здания Верховной рады

Полиция Киева: 18 полицейских и 3 демонстранта пострадали во время протестов у здания Рады

Фото: Поліція Києва / Facebook

В результате столкновений во время акции протеста предпринимателей у здания Верховной рады Украины в Киеве пострадали 18 полицейских и три демонстранта. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции на своей странице в Facebook.

«18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили представители ведомства.

В правоохранительных органах опровергли информацию о том, что один из протестующих погиб. «В сети интернет распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь», — подчеркнули в полиции.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов». Отмечается, что участники протестных акций, выступавшие против законных требований правоохранителей и совершившие незаконные действия, доставлены в Печерский отдел полиции.

Недовольные украинцы вышли на акцию протеста в центре Киева утром 25 января. Подавляющее большинство из них являются предпринимателями, которые пытаются добиться от властей отмены новой системы налогообложения, в частности закона, который предусматривает обязательную установку кассовых аппаратов.

После того, как полиция перекрыла им подступы к офису президента, несколько сотен украинских предпринимателей попытались взять штурмом здание Верховной Рады. Началась массовая потасовка, активисты стали забрасывать полицию дымовыми шашками. Несколько человек пострадали, после чего последовали задержания.

Марина Совина
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