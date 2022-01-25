В России отменили самоизоляцию для прибывающих из стран Африки

Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из стран Африки путешественников. Об этом пишет ТАСС.

С 28 ноября 2021 года Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них — Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.

Ранее в январе российским туристам, желающим посетить Великобританию, рассказали о новых правилах въезда после смягчения антиковидных ограничений. Так, с 11 февраля отечественные туристы вне зависимости от статуса вакцинации освобождаются от 10-дневного карантина по прибытии в страну.