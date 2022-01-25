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Названо неожиданное последствие падения курса рубля

Глава VSN Realty Глазунова: ослабление рубля приведет к активизации покупателей жилья

Фото: Алексей Майшев / Reuters

Обвал курса рубля может привести к повышению активности покупателей на российском рынке жилья. Это неожиданное последствие ослабления национальной валюты назвали риелторы, опрошенные РИА Новости. Ажиотажного спроса на недвижимость пока не будет, заявили специалисты.

По мнению генерального директора агентства VSN Realty Яны Глазуновой, активизируются, в частности, покупатели жилья с рублевыми накоплениями — из страха потерять их на фоне падения нацвалюты. Но таких людей немного, указала эксперт, поэтому бешеного скачка спроса и цен на квартиры не будет.

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В компании «Этажи» сообщили, что уже сейчас в крупных городах России число заявок на подбор недвижимости для инвестиций на 10-15 процентов выше, чем месяц назад. Управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка в свою очередь отметила, что Центробанк уже принял меры для стабилизации ситуации. Постепенное ослабление национальной валюты стало долгосрочным трендом, указала специалист, поэтому граждане давно покупают жилье, чтобы предотвратить «сгорание» рублевых доходов и сбережений.

В ходе торгов 24 января российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля. Поводом для резкого падения стало осложнение геополитического фона: обострение ситуации вокруг Украины, а также намерения НАТО усилить свое присутствие в Восточной Европе.

Нина Ташевская
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