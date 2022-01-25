Создана банковская карта со сканером отпечатка пальца

Samsung представила чип со сканером отпечатка пальцев для дополнительной защиты банковских карт. Об этом сообщается на сайте проекта Business Wire.

Устройство S3B512C представляет из себя карту со встроенным в нее дактилоскопическим сенсором и чипом, который обрабатывает входящую информацию. При оплате пользователю нужно прикоснуться к сенсору карты, чтобы тот считал отпечаток пальца. По словам инженеров Samsung, такая технология дополнительно защищает платежи и упрощает процесс — потребителю не нужно вводить пин-код при оплате.

«S3B512C сочетает в себе датчик отпечатков пальцев, Secure Element (SE) и Secure Processor, добавляя дополнительный уровень аутентификации и безопасности в платежных картах», — отметил представитель Samsung Кенни Хан (Kenny Han). Созданное корейскими инженерами устройство также можно использовать вместе с картами доступа и для защиты прочих приватных данных.

Зашифрованные данные об отпечатке пальца владельца карты хранятся в памяти отдельного чипа. Технология получила сертификаты защиты EMVCo и CC EAL 6+.

В конце ноября Samsung выпустила три процессора для установки в автомобили. Один из чипов позволяет пользоваться видеозвонками высокой четкости во время движения авто.