Бывший лидер США Дональд Трамп доминирует в списке кандидатов-республиканцев, которые могли бы баллотироваться на выборах президента страны в 2024 году. Об этом сообщает газета The Hill с ссылкой на опрос исследовательской службы Harvard/Harris.

Согласно опросу, в котором участвовали 1815 человек, большинство (57 процентов) избирателей-республиканцев поддерживает Трампа. Он опередил основных соперников — экс-соратника и бывшего вице-президента Майка Пенса и губернатора штата Флорида Рона Десантиса, на их стороне 12 и 11 процентов соответственно. Таким образом, Трамп вернул себе популярность среди американцев.

Результаты опроса подчеркивают рейтинг и влияние Трампа на электорат Республиканской партии. Несмотря на то, что он еще не принял публичное решение баллотироваться на выборах президента в 2024 году, Трамп начал наращивать политическую деятельность в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года в Конгресс США. Тем самым он находит отклик у тех, кто не поддерживает действующего президента Джо Байдена.

Если Трамп не будет участвовать в президентской гонке 2024 года, то поддержка его соперников Десантиса и Пенса вырастет до 30 и 24 процентов. Часть электората также поддержит сенатора от штата Техас Теда Круза, который сможет рассчитывать на поддержку 14 процентов голосов избирателей-республиканцев.

Нынешний президент Джо Байден, который уже заявил об участии в выборах, на данный момент имеет 32 процента поддержки демократического электората, его ближайшие соперники — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Их поддерживают 11 процентов избирателей Демократической партии.

«Трамп [если будет участвовать в выборах] стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как Байден и Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов», — заявил руководитель Harvard/Harris Марк Пенн.

Ранее компания Morning Consult представила исследование, согласно которому Байден стал одним из самых непопулярных президентов страны за всю историю США. Снижение уровня доверия произошло на фоне роста безработицы, инфляции и плохого состояния национальной системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.

16 января экс-президент США Трамп заявил о скором возвращении в Белый дом. Бывший лидер страны на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона, пообещал вернуться на должность в 2024 году. Он также отметил необходимость «снова сделать Америку великой».