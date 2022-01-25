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Ученые назвали частую причину бессонницы

Ученые заявили, что дефицит витамина D значительно снижает качество сна

Фото: Pixabay

Ученые назвали дефицит витамина D одной из частых причин бессонницы, пишет «Московский комсомолец».

Они заявили, что последнее рандомизированное двойное слепое исследование показало, что этот витамин играет важную роль при проблемах со сном. В течение восьми недель специалисты наблюдали за двумя группами людей от 20 до 50 лет: одной из них давали в общей сложности 3500 международных единиц (МЕ) витамина D ежедневно, а другой — плацебо. В результате у участников первой группы, которая потребляла витамин D, значительно улучшилось качества сна — они стали спать на час дольше и чувствовать себя более отдохнувшими.

Недосып может способствовать увеличению веса, снижению настроения или даже развитию депрессии, поэтому специалисты рекомендуют не пренебрегать сном и следить за уровнем витамина D в организме. Для его поддержания можно употреблять рыбий жир, сливочное масло, твердые сыры и жирную рыбу.

Ранее медики назвали объятия самым эффективным способом против бессонницы. По словам специалистов, снижение стресса во время объятий улучшит работу сердца и сосудов, а выброс дофамина расслабит мускулатуру. Кроме того, это укрепляет иммунную систему.

Марина Совина
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