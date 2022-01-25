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В ЕС попросили Германию не мешать подготовке украинских военных

Боррель: ЕС просит Германию не блокировать миссию по подготовке военных Украины

Фото: heng Huansong / XinHua / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель попросил Германию и ряд других стран не мешать ЕС в подготовке украинских военных. Об этом говорится в материале Bloomberg, с которым ознакомился ТАСС.

«Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель попросил Германию и ряд других стран-членов, блокирующих работу миссии на Украине по обучению местных военных и сотрудников службы безопасности, пересмотреть свои позиции», — приводит российское агентство цитату Bloomberg.

По данным СМИ, ФРГ, Греция и ряд других членов ЕС блокировали работу миссии, боясь, что она спровоцирует Россию. При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти России к деэскалации вокруг Украины и сокращению войск у границ с ней. Шольц подчеркнул необходимость всеми силами предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, хотя Москва не собирается ни на кого нападать, она считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной. Это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами», заявил он.

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Николай Чигасов
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