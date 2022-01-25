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В российском регионе к борьбе с COVID-19 привлекут врачей-пенсионеров

В Хабаровском крае к борьбе с коронавирусом привлекут врачей-пенсионеров

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Хабаровском крае власти приняли решение привлечь к работе по борьбе с COVID-19 врачей, которые недавно вышли на пенсию. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов. Его слова во вторник, 25 января, приводит РИА Новости.

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Он уточнил, что это временная мера, которая вводится на период подъема заболеваемости. Кроме того, проводить термометрию будут помогать студенты и волонтеры.

Первые случаи выявления омикрон-штамма коронавируса были зафиксированы в Хабаровске на прошлой неделе.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что поражение легких при омикроне развивается после 9-10-го дня болезни. Она отметила, что в легких омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже.

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Евгения Куликова
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