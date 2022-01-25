В российском регионе к борьбе с COVID-19 привлекут врачей-пенсионеров

В Хабаровском крае власти приняли решение привлечь к работе по борьбе с COVID-19 врачей, которые недавно вышли на пенсию. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов. Его слова во вторник, 25 января, приводит РИА Новости.

Он уточнил, что это временная мера, которая вводится на период подъема заболеваемости. Кроме того, проводить термометрию будут помогать студенты и волонтеры.

Первые случаи выявления омикрон-штамма коронавируса были зафиксированы в Хабаровске на прошлой неделе.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что поражение легких при омикроне развивается после 9-10-го дня болезни. Она отметила, что в легких омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже.