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Россиянин предстанет перед судом за нападение на полицейских

В Уфе мужчина разбил стекла иномарки гирей и напал с ножом на полицейских

Фото: СК РФ по Республике Башкортостан

В Уфе 37-летний россиянин предстанет перед судом по статье 318 УК РФ («Угроза в отношении представителя власти») после нападения на полицейских. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, 13 августа 2021 года в полицию поступил звонок о неадекватном мужчине, который разбивал стекла иномарки на улице Менделеева. Прибывшие на место патрульные увидели вооруженного ножом и гирей дебошира, который в ответ на требования полицейских положить предметы на землю и сдаться напал на сотрудников полиции, грозя расправой.

Полицейские сделали предупредительный выстрел, а когда это не помогло, открыли огонь на поражение. Мужчина получил пулю в живот и позже был госпитализирован. Экспертиза обнаружила у него психическое расстройство, лишающее его способности осознавать общественную опасность своих действий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

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Владимир Седов
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