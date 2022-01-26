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22-летнего бойца MMA обнаружили мертвым

Французский боец MMA и полицейский Пьер Люде обнаружен мертвым

Кадр: GNP1 TV / YouTube

Французского бойца смешанного стиля (MMA) Пьера Люде обнаружили мертвым в его квартире в Марселе. Об этом сообщает Bloody Elbow с ссылкой на L’Ardennais.

Помимо выступлений в MMA, 22-летний Люде служил в особом отряде полиции. В правоохранительных органах полагают, что француз совершил самоубийство.

Люде начал выступать на профессиональном уровне с 2017 года. До этого он провел два поединка среди любителей, одержав две победы.

На счету Люде было шесть побед при единственном поражении. В марте 2019-го он выступил на турнире M-1 Challenge 101, где впервые проиграл в поединке с Ассу Алмабаевым из Казахстана.

23 января сообщалось об убийстве бразильского бойца MMA Майкеля Фалкана. Он был известен по выступлениям в Bellator, Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а также российском Fight Nights Global.

Николай Костюков
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