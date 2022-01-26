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Новый Хабиб провел спарринг с украинским чемпионом Bellator

Боец Хамзат Чимаев показал тренировку с украинским чемпионом Bellator Ярославом Амосовым

Фото: @khamzat_chimaev

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, показал тренировочный процесс. Видео доступно в Instagram спортсмена.

Чимаев провел спарринг с украинским чемпионом Bellator Ярославом Амосовым. «Вся жизнь — это борьба!» — подписал видео боец.

Чимаев не потерпел ни единого поражения в MMA. На его счету четыре победы под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Первые три он добыл за 66 дней, что стало рекордом промоушена. Затем последовал перерыв из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего на счету Чимаева десять побед в десяти поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC. Также Чимаев становился чемпионом Швеции по вольной борьбе.

Чимаев обладает репутацией бойца, с которым стараются избегать поединков. Сам чеченец неоднократно вызывал на бой звезд промоушена — Усмана, Хорхе Масвидаля, Конора Макгрегора. Чимаев готов драться в разных весовых категориях.

Дарья Коршунова
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