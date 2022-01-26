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В США допустили удар российского «Кинжала» по Киеву

Forbes: Россия может нанести удар по Украине десятками ракет «Кинжал»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия может нанести удар по Украине не только сотнями крылатых ракет вроде Х-101, но и десятками гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», допускает обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Американский журналист уверяет, что система противовоздушной обороны (ПВО) Киева «теоретически может сбивать крылатые ракеты». «Но без новейшего оборудования, которым обладают американцы, у нее почти нет шансов перехватить скоростной "Кинжал"», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что Россия может располагать около 20 истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31К, выступающими носителями «Кинжалов». По его мнению, подобная ракета окажется особенно эффективной против хорошо защищенных укрытий. Например, командных пунктов, а также авиабаз.

В январе Акс также заявил, что ПВО Украины не способна противостоять «российской агрессии». По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 вооружены крылатыми ракетами дальнего действия, которым для нанесения удара не нужно пересекать границу.

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Иван Потапов
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