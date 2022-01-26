Лукашенко пообещал «довести соль» изменений в Конституцию до белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу, 28 января. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает портал Zerkalo.

Площадкой для выступления президента станет Дворец республики. Мероприятие будут транслировать на государственных телеканалах и радио.

Как ранее обещал сам Лукашенко, он «доведет суть, соль» предстоящих изменений в конституцию до народа и парламента.

Ранее белорусский лидер заявлял, что ему «абсолютно не нужен» процесс изменений в конституцию. Таким образом он ответил на высказывание о том, что внесение правок в основной закон нужно исключительно одному ему.

27 февраля 2022 года в Белоруссии пройдет голосование по поправкам в конституцию. Белорусская оппозиция намерена заставить Лукашенко отменить голосование или хотя бы добиться от международного сообщества непризнания его итогов.