«Макдоналдс» согласился принимать оплату в криптовалюте при одном условии

«Макдоналдс» назвал одно условие, при котором в ресторанах сети смогут начать принимать к оплате «мемную» криптовалюту Dogecoin. В Twitter компания запостила шутку о том, что она согласится на это только в том случае, если Tesla признает несуществующий токен Grimacecoin.

Так сеть ресторанов быстрого питания отреагировала на призыв основателя Tesla Илона Маска начать принимать оплату в мемной криптовалюте Dogecoin. «Я съем "Хэппи Мил" на камеру, если "Макдоналдс" начнет принимать Dogecoin», — обещал он. В то же время Tesla уже принимает Dogecoin для оплаты.

После шутки «Макдоналдс» в сети Binance Smart Chain был создан токен Grimacecoin. За несколько часов его стоимость выросла на 285 641 процент, отмечает CoinDesk. Он начал торговаться с 0,0007 доллара и достиг двух долларов на пике, а затем упал до уровня 0,6 доллара.

Grimace — это фиолетовый персонаж из рекламы «Макдоналдс» 1970-х годов, который выступал антигероем и воровал у детей их молочные коктейли. Но от него вскоре отказались, посчитав слишком пугающим.