В НАТО назвали дату ответа на предложения России

Руководство НАТО представит ответ на предложения России касательно гарантий безопасности и стабильности в Европе 26 января. Об этом сообщает агентство France-Presse.

По информации агентства, в 19:00 (21:00 мск) генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит ответ в ходе экстренной пресс-конференции в штаб-квартире альянса.

Ранее посол США Джон Салливан прибыл в МИД России и передал письменный ответ Вашингтона заместителю министра иностранных дел Александру Грушко.

26 января источники в Белом доме сообщили, что в ответе США на российские предложения будут изложены темы, по которым страны будут согласны сотрудничать. В частности, речь идет о контроле над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачности в отношениях вооруженных сил между государствами, снижении рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопросах размещения ракетных систем большой дальности.

