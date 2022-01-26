Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Ученый заявил о трансформации омикрона в ОРВИ

Ученый Тимошилов заявил, что омикрон-штамм постепенно превращается в ОРВИ

Фото: Shutterstock

Омикрон-штамм коронавируса постепенно начинает обретать форму ОРВИ. Об этом заявил доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов, сообщает Ura.ru.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

По словам ученого, из-за трансформации вируса во многих странах власти снимают ограничения и ориентируются на число госпитализированных, а не на число заболевших.

«То есть руководители от здравоохранения постепенно приходят к пониманию, что распространение коронавируса неизбежно, локдауны лишь позволили сгладить острые пики», — сказал Тимошилов.

Он подчеркнул, что важно мониторить ситуацию, чтобы не пропустить возможное появление тяжелых штаммов коронавируса, так как его мутации непредсказуемы.

Ранее врач Ирина Ярцева назвала опасных переносчиков коронавируса в волну омикрона. По ее словам, ими являются привитые люди, так как они могут не заметить заражения вирусом из-за его бессимптомного течения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россия продолжила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию для учений
Россияне смогут приехать в страны Европы с ПЦР-тестом
Историк объяснил плюсы предложения прорыть тоннель под Красной площадью
Потери России от возможных санкций США оценили в десятки миллиардов долларов
Россиянка призналась в убийстве отца-пенсионера
Ученый заявил о трансформации омикрона в ОРВИ
Российский суд обратил в доход государства изъятые 23 года назад изумруды
Минздрав разработал памятку для людей с бессимптомной и легкой формой COVID-19
Шольц и Макрон решили поддерживать диалог с Россией вопреки кризису с Украиной
Названы самые популярные смартфоны 2021 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter