Ученый заявил о трансформации омикрона в ОРВИ

Омикрон-штамм коронавируса постепенно начинает обретать форму ОРВИ. Об этом заявил доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов, сообщает Ura.ru.

По словам ученого, из-за трансформации вируса во многих странах власти снимают ограничения и ориентируются на число госпитализированных, а не на число заболевших.

«То есть руководители от здравоохранения постепенно приходят к пониманию, что распространение коронавируса неизбежно, локдауны лишь позволили сгладить острые пики», — сказал Тимошилов.

Он подчеркнул, что важно мониторить ситуацию, чтобы не пропустить возможное появление тяжелых штаммов коронавируса, так как его мутации непредсказуемы.

Ранее врач Ирина Ярцева назвала опасных переносчиков коронавируса в волну омикрона. По ее словам, ими являются привитые люди, так как они могут не заметить заражения вирусом из-за его бессимптомного течения.