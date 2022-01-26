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США заявили о «позитивных вещах» в ответе на предложения России по безопасности

Глава Госдепа Блинкен: в ответе на предложения РФ по безопасности есть «позитивные вещи»
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Globallookpress.com

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в ответе Вашингтона на предложения России по безопасности есть «очень позитивные вещи». Его слова приводит РИА Новости.

Госсекретарь отметил, что реакция на письменный ответ Соединенных Штатов зависит от России. Он подчеркнул, что США готовы продолжать диалог с Москвой по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество.

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Блинкен рассказал, что в ближайшие дни он планирует обсудить ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Госсекретарь также сообщил, что активное личное участие в составлении документа принимал президент США Джо Байден.

Ранее Блинкен подтвердил передачу России письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности. Он отметил, что документ содержит озабоченности Соединенных Штатов действиям Москвы в сфере безопасности.

26 января стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России, чтобы передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Марина Совина
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