Российской госкомпании простили штрафы за срыв мегапроекта

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест», строящая заводы по сжиганию мусора в регионах России, сможет запустить предприятия без штрафов за несоблюдение сроков ввода. Наблюдательный совет «Совета рынка» простил госкомпании срыв одного из российских мегапроектов, пишет РБК.

Согласно новым условиям регулятора, просрочка должна составлять не более 12 месяцев с первоначально заявленной даты. Изменения в договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

«Штрафуемый период поставки мощности увеличивается до двух лет, но при этом отменяется уплата штрафов по ДПМ ТБО (договор о предоставлении мощности при сжигании твердых бытовых отходов — прим. "Ленты.ру") в первые 12 месяцев просрочки ввода объекта при условии, что срок начала (окончания) заключенных договоров остается неизменным», — пояснили в «Совете рынка».

Изначально «РТ-Инвест» планировала ввести в эксплуатацию строящиеся в Подмосковье и Казани мусоросжигательные заводы в декабре 2022 года, однако в мае 2021 года заявила, что не успеет запустить предприятия в срок. Тогда компания рисковала получить от «Совете рынка» штраф, размер которого оценивался в семь миллиардов рублей в год.

В «РТ-Инвест» предлагали перенести ввод мощностей на конец 2023 года, объясняя это пандемией и задержками поставок оборудования. Однако в декабре 2021 года регуляторы отказались сделать поблажку и предложили доказать факт форс-мажора.

Строительство заводов по сжиганию мусора «РТ-Инвест» начала в 2018 году. С их помощью удастся ежегодно утилизировать 3,35 миллиона тонн неперерабатываемых коммунальных отходов и вырабатывать в общей сложности 355 мегаватт электроэнергии. Инвестиции в проект с учетом строительства инфраструктуры для сортировки и раздельного сбора мусора достигают 200 миллиардов рублей.