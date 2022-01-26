Врач назвала россиянам три главных симптома для обращения в скорую

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила три главных симптома, при проявлении которых россиянам необходимо обратиться в скорую помощь. Ее слова в среду, 26 января, приводит «Вечерняя Москва».

В качестве поводов для обращения в неотложку специалист назвала температуру выше 39 градусов, которая держится больше пяти дней, длительную головную боль и низкую сатурацию, то есть уровень кислорода в крови. При менее выраженной симптоматике необходимо обращаться в поликлинику, считает медик.

При температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно на протяжении трех дней, заметила терапевт. Однако если состояние ухудшается, появляются новые симптомы или температура растет, следует обратиться за медицинской помощью.

Романенко отметила также, что у коронавирусной инфекции симптомы могут быть такими же, как и у простуды. Поэтому при любых симптомах простуды она призвала избегать контактов с другими людьми, чтобы не подвергать их опасности и избежать развития осложнений.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов посоветовал не вызывать скорую, если ощущается лишь легкое недомогание и невысокая температура, поскольку омикрон-штамм коронавируса некоторые заразившиеся переносят легко.