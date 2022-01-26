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Российские истребители Су-35С перебазируют в Белоруссию

Минобороны: истребители Су-35С ВКС России осуществляют перебазирование в Белоруссию

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществляют перебазирование в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для отдыха и подготовки к следующему вылету. В Белоруссии они заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне для «проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», уточнили в военном ведомстве.

Проверка пройдет в два этапа. Первый планируется завершить до 9 февраля. Он подразумевает переброску в кратчайшие сроки совместной группировки войск, организацию охраны и обороны важных объектов. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — проведут совместное учение «Союзная решимость-2022».

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что в ходе учений военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины. Впервые учения анонсировали еще в конце ноября 2021 года, однако тогда уточняли, что «крупных операций» на 2022 год не запланировано.

Последние крупные учения на западном направлении «Запад-2021» проходили в сентябре 2021 года. В отработке маневров армии союзного государства задействовали около 200 тысяч человек, тяжелую технику, авиацию и военные корабли.

Марина Совина
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