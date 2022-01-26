В Москве увеличились интервалы движения трамваев

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина пожаловалась на увеличение интервалов движения трамваев. Соответствующее письмо она направила вице-мэру Москвы, главе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову в конце декабря 2021 года. Об этом в среду, 26 января, пишет РБК с ссылкой на документ.

Как пишет Беседина, на ряде маршрутов интервалы движения трамваев выросли с десяти минут до получаса и выше. Депутат считает, что такие продолжительные интервалы его движения не могут рассматриваться как нормальные. Вместе с тем она отмечает, что с закупкой трамваев сейчас проблем нет, и они «адекватны современным требованиям к подвижному составу».

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале в понедельник, 24 января, объяснил, что причиной задержек трамваев в 2021 году стали более тысячи ДТП без их участия. «Машины попадают в ДТП с другим транспортом на путях, из-за чего трамваи не ходят от нескольких минут до 1,5 часа. В это время тысячи пассажиров не могут воспользоваться транспортом, а часть трамваев отправляются на ремонтные работы и не могут выходить на маршруты», — говорится в сообщении департамента. В результате юристы метрополитена вынуждены обращаться в суд, а ущерб оплачивают виновники аварий.

В дептрансе также напомнили, что зимой тормозной путь увеличивается, а видимость снижается. Так, в 2021 году больше всего дорожных аварий без участия трамваев произошло в феврале, на втором месте декабрь — количество ДТП постороннего транспорта на путях выросло на 40 процентов по сравнению с осенью.

Ранее Минтранс утвердил стратегию развития транспортной системы Москвы и Московской области до 2035 года. В рамках стратегии власти захотели пересадить граждан на электромобили: доля личных электрокаров должна достигнуть 15 процентов в общем парке. Сейчас в столице зарегистрировано 9,5 тысячи автомобилей с электродвигателями — 0,14 процента от общего числа. В ведомстве планируют увеличить количество зарядных станций и провести «адаптацию налогового законодательства».

