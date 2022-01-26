Генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность возле границы с Украиной продолжает возрастать, сообщает РИА Новости.

Столтенберг отметил ухудшение ситуации на Украине и добавил, что у НАТО и России существует ряд серьезных разногласий.

Ранее США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что они прибудут в Киев на этой неделе.