Генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации на Украине
Генсек НАТО Столтенберг заявил о нарастающей напряженности на границе с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность возле границы с Украиной продолжает возрастать, сообщает РИА Новости.
Столтенберг отметил ухудшение ситуации на Украине и добавил, что у НАТО и России существует ряд серьезных разногласий.
Ранее США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что они прибудут в Киев на этой неделе.