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Емельяненко рассказал историю переговоров с UFC

Федор Емельяненко: если бы UFC хотел, я бы там дрался

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал историю переговоров с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Тяжеловес принял участие в шоу «Ушатайка» на YouTube.

45-летний спортсмен вспомнил, что встреча с Дэйной Уайтом состоялась, еще когда у тяжеловеса действовал контракт со Strikeforce. Емельяненко подчеркнул, что у тех переговоров не было перспектив, так как Strikeforce мог заблокировать переход тяжеловеса.

Емельяненко считает, что после этого UFC имел возможности его пригласить. «Если бы они хотели, чтобы я у них дрался, они бы это сделали. Просто сперва они показывали характер, а потом уже я не мог биться», — убежден он.

Емельяненко продолжает выступать в MMA. 23 октября 2021 года он возглавил первый ивент Bellator в России. Тогда он нокаутировал Тимоти Джонсона.

Николай Костюков
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