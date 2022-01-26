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Нападение на Украину назвали бессмысленным для России

Политолог Шариков: атака России на Украину бессмысленна, повлечет за собой мощную реакцию

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Соединенные Штаты пытаются понять, в чем рациональное зерно российского поведения в отношении Украины, в том числе предполагаемых планах по нападению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН и эксперт клуба «Валдай».

При этом политолог назвал атаку на Украину бессмысленной для России. «Захватить территорию? Кому она нужна... Убить украинцев? Ну это геноцид, это тоже как-то совершенно не по-человечески. Здесь совершенно непонятно, в чем дело», — сказал Шариков. По его словам, очевидно, что военные действия повлекут за собой мощную реакцию Запада — и санкционную, и военную, и политическую, и международную.

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14 января

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на решение США, Германии и Австралии об эвакуации семей сотрудников дипломатических миссий на Украине. Министр обвинил западные страны в нагнетании уже и без того напряженной обстановки. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США продолжают подталкивать власти Украины к прямым провокациям, направленным против России.

С конца октября 2021 года западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.

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Валентина Шварцман
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