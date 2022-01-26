Российский врач оценила памятку Минздрава для болеющих COVID-19

Министерство здравоохранения России разработало памятку для болеющих COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Доктор медицинских наук, врач общей практики Татьяна Бандурина оценила опубликованные инструкции в беседе с «Известиями».

Специалист согласилась с призывом ведомства к гражданам страны не заниматься самолечением, а также не назначать себе самостоятельно антибактериальную терапию. Она отметила, что соответствующие препараты может назначить только доктор.

Врач выразила уверенность, что при коронавирусе не следует принимать антибиотики. Их прием не дает необходимой динамики выздоровления, прокомментировала она.

«Вы же знаете, что, если на микробную инфекцию назначить антибиотики, там мы чуть ли не в течение трех часов видим какие-то подвижки, а тут совершенно ничего нет», — объяснила Бандурина.

Кроме того, детям, которые болеют в легкой или бессимптомной форме, не стоит принимать специфичные препараты. По словам врача, им требуются только средства для поддержки кишечника.

Ранее стало известно о разработанных Минздравом рекомендациях для заболевших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Согласно памятке, привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. Ведомство рекомендует таким пациентам измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.