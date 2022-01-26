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МИД Германии заявил о солидарности Запада по антироссийским санкциям

МИД ФРГ: Запад един во мнении, что Москва заплатит высокую цену за эскалацию на Украине

Фото: Shutterstock

Запад имеет общую позицию касательно антироссийских санкций в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом, сообщил МИД Германии, передает ТАСС.

«Западные партнеры едины во мнении, что Россия за вторжение на Украину заплатит высокую экономическую, политическую и стратегическую цену», — заявил представитель МИД ФРГ.

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25 января премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что подготовленный США и ЕС пакет санкций, который будет задействован против России в случае эскалации конфликта на Украине, будет самым серьезным за всю историю. Он отметил солидарность Вашингтона, Лондона и Брюсселя в вопросе введения скоординированных и жестких действий против агрессии Москвы.

Ранее представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга заявил, что власти США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Москва решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления.

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Дмитрий Сотак
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