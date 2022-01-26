Белорусскую семейную пару посадили за красно-белый новогодний салют

Суд в Минске приговорил к административному аресту белорусскую семейную пару, которая в новогоднюю ночь запустила во дворе своего дома салют красно-белого цвета. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

По данным проекта, супруги Елена и Николай Гаевские были задержаны за полчаса до полуночи 31 декабря. Дежурившие неподалеку милиционеры сочли выпущенный фейерверк «несанкционированным пикетом» и посадили молодых людей в изолятор.

3 января дело было передано в Партизанский районный суд белорусской столицы. Силовики, участвовавшие в задержании, заявили на заседании, что Гаевские решили запустить красно-белый салют «под влиянием деструктивных Telegram-каналов», а во время взрыва пиротехники «выкрикивали оппозиционные лозунги». В итоге Николай Гаевский получил 15 суток ареста, его жена — 13 суток. Своей вины они не признали.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент республики Александр Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, теперь считает, что этот символ напрямую связан с нацистами.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии признали экстремистским формированием сообщество фанатов песен Виктора Цоя. Теперь за подписку на Telegram-канал пользователям грозит до семи лет тюрьмы с последующей депортацией и лишением гражданства.