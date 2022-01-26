В Англии предсказали реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности

Россия вряд ли останется довольна ответом США на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку они не будут соответствовать ее первоначальным требованиям. Такую реакцию Москвы предсказал профессор международной политики Уорикского университета (Англия) Вин Грант в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог затруднился сказать, какие ответные шаги Россия может предпринять в таком случае. При этом он подчеркнул, что сама заинтересованность США в продолжении переговоров является позитивным сигналом. «Мне кажется, что всегда хорошо, когда диалог продолжается», — сказал Грант.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает получить ответ от Вашингтона на этой неделе. Он рассказал, что в зависимости от его содержания будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.

До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не готов пойти на уступки по ряду российских требований по гарантиям безопасности, в частности в вопросе политики «открытых дверей» НАТО. В то же время Прайс подчеркнул, что любые шаги Вашингтона должны быть обоюдными. По его словам, «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности».