В Рособрнадзоре заявили о предпосылках к снижению качества знаний у школьников

На фоне пандемии COVID-19 появились предпосылки к снижению качества знаний у российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Рособрнадзор наблюдает за качеством знаний, однако ситуацию на данный момент нельзя назвать катастрофической.

«Что касается отрицательного влияния на уровень качества знаний, мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах», — объяснил Музаев.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова заявила, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) школьников необходимо отменить. По ее мнению, они не отражают реального качества знаний учеников, но создают дополнительную нагрузку.