Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Рособрнадзоре заявили о предпосылках к снижению качества знаний у школьников

Глава Рособрнадзора Музаев: мы видим предпосылки к снижению качества знаний у школьников

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На фоне пандемии COVID-19 появились предпосылки к снижению качества знаний у российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Рособрнадзор наблюдает за качеством знаний, однако ситуацию на данный момент нельзя назвать катастрофической.

«Что касается отрицательного влияния на уровень качества знаний, мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах», — объяснил Музаев.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова заявила, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) школьников необходимо отменить. По ее мнению, они не отражают реального качества знаний учеников, но создают дополнительную нагрузку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Турчак призвал вооружить ДНР и ЛНР
Белорусскую семейную пару посадили за красно-белый новогодний салют
В российском городе в ДТП с маршруткой и фурой пострадали 15 человек
В Польше сообщили о выстрелах на белорусской границе
В Краснодаре инвалид сам расчистил снег ради поездки за лекарствами
Певец Игорь Саруханов развелся в шестой раз
Жириновский отчитал депутатов Госдумы и рассмешил Лаврова
Назван кандидат в президенты Армении от партии Пашиняна
В Москве раскрыли схему мошенничества с оформлением кредита
Лавров сделал замечание фотографам во время выступления в Госдуме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter