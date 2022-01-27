Россиянам назвали альтернативу пляжным курортам в Египте

Эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам альтернативу пляжным курортам в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты предложили посетить Каир и Луксор. По их словам, нескольких дней хватает для осмотра основных достопримечательностей древних городов. При этом некоторые компании продают расширенные туры. Например, стоимость недельной путевки с прилетом в Каир, переездом в Луксор и оттуда — круизом по Нилу обойдется путешественнику в среднем в 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в Каир едут, чтобы взглянуть на одно из семи чудес света — комплекс пирамид в Гизе. «Лучшее время для снимков — рано утром, — заявил гид Ахмед Мустафа. — Хорошая погода, и народу мало». Помимо пирамид, туристы посещают Большого сфинкса, резиденцию фараонов, древний город Мемфис, некрополь Саккара и Египетский музей, где можно увидеть более 150 тысяч артефактов, среди которых мумии, саркофаги, манускрипты, погребальные маски и сокровища из гробницы Тутанхамона.

Среди достопримечательностей Луксора эксперты выделяют Карнакский храм, Священное озеро, водой из которого жрецы омывали статуи богов, а также Аллею сфинксов. «Луксор — древний город фараонов: Тутанхамона, Рамзеса. Там даже интереснее, аутентичнее, чем в Каире», — сказала представитель компании «Тур Шарм» Оксана Жукова.

Что касается наиболее благоприятного времени для посещения древних городов, владелица фирмы Sharm-club Любовь Шуршикова отметила, что в Луксор лучше всего ездить зимой, поскольку летом там слишком жарко, а в Каир — с октября и до конца марта.

Ранее россиянам рассказали о необычном виде туризма в Египте — полете на воздушных шарах в Луксоре. Отдыхающим предлагается стать участником экскурсии и посмотреть на древнеегипетские достопримечательности и храмы с высоты птичьего полета.