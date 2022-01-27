Китаю впервые предсказали превосходство над Европой

В 2022 году Китай впервые сможет опередить Европу по объемам экономики, превосходство КНР предсказали аналитики консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Выдержки из доклада приводит РБК.

Позицию КНР сохранит в среднесрочной перспективе, и наряду с США и ЕС останется одним из трех крупнейших экономических блоков мира. По оценкам экспертов, мировой ВВП в текущем году вырастет на 4,5 процента, но возможно некоторое замедление роста в первом квартале, оно компенсируется ускоренным ростом позже. По подсчетам аналитиков, в России в 2022 году темпы роста реального ВВП составят 3 процента, в 2023 году — 1,7 процента.

Ранее стало известно, что председатель Китая Си Цзиньпин выразил готовность пожертвовать спасением планеты ради выгоды своей страны. Политик заявил, что достижение климатических целей не должно ставить под угрозу экономику. Он объявил, что сокращение выбросов углекислого газа не должно пагубно влиять на благополучие граждан. Поставки еды, энергии и материалов для обеспечения комфорта жителей страны власти считают не менее приоритетными.