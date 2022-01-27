Песков сравнил отношения России и Запада с холодной войной

Нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну. Такое сравнение привел представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, этот процесс начался после 2014 года, когда на Украине был спровоцирован государственный переворот, именно он привел к непоправимым событиям. Кроме того, «начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну», добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в США заявили о начале новой холодной войны с Россией. Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов республиканец Майкл Маккол (Michael McCaul) назвал серьезной сложившуюся в Европе ситуацию, отметив, что не исключена вероятность крупнейшего со времен Второй мировой войны военного конфликта.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что для обеспечения безопасности в Европе Североатлантический альянс вернулся к использованию инструментов времен холодной войны. По его словам, во главу угла альянс ставит сдерживание России и выделяет на это колоссальные ресурсы.

