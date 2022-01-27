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Российский регион отправил школьников на дистанционное обучение из-за ковида

В Новосибирской области школьники перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Фото: Pixabay

В Новосибирской области школьников отправили на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 27 января губернатор российского региона Андрей Травников, его слова приводит РБК.

Младших школьников отправят на двухнедельные каникулы в связи с объявлением всеобщего карантина. Для средних и старших классов ожидаются занятия дома в течение одной-двух недель.

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Учащихся 11 класса дистанционное обучение не затронет, однако для них планируется ввести обязательное тестирование на коронавирус.

«Сейчас отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника», — заявил Травников.

Ранее, 25 января, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по COVID-19, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина из-за коронавируса с 14 до 7 дней вступило в силу.

Роспотребнадзор пояснил, что сокращение срока самоизоляции с 14 до 7 дней не повлияет на прочие карантины в школах — например, если класс уходит на карантин из-за гриппа, а не из-за коронавируса.

Марина Совина
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